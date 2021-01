Turquia e Grécia vão retomar negociações sobre disputa marítima no dia 25

Turquia e Grécia, dois membros da Otan, retomarão as negociações sobre suas diferenças relacionadas com a exploração de combustíveis no Mediterrâneo oriental em 25 de janeiro, anunciou nesta segunda-feira (11) o Ministério turco das Relações Exteriores.



"A 61ª sessão de discussões de sondagem ocorrerá em Istambul em 25 de janeiro de 2021", anunciou o ministério em um comunicado. Os diálogos foram interrompidos em 2016.



O anúncio ocorreu horas depois de a Turquia convidar a Grécia a dialogar este mês sobre esta antiga disputa sobre recursos energéticos no Mediterrâneo oriental.



Atenas afirmou que não havia recebido nenhum convite oficial de Ancara, mas se declarou disposta a retomar as conversas sobre a delimitação da plataforma continental e das zonas econômicas exclusivas.



Em dezembro, os chefes de Estado da União Europeia, reunidos em uma cúpula em Bruxelas, decidiram sancionar as ações "ilegais e agressivas" da Turquia no Mediterrâneo contra a Grécia e Chipre.



Na cúpula foram adotadas sanções individuais contra pessoas implicadas nas atividades de exploração que a Turquia realiza no Mediterrâneo oriental.



Estes trabalhos de exploração gasística, que a Turquia realiza em zonas marítimas disputadas com a Grécia e o Chipre, provocam tensos há meses.



A crise entre Atenas e Ancara se intensificou quando a Turquia mobilizou em agosto um navio de pesquisas sísmicas, o "Oruç Reis", nas regiões em disputa.



O barco retornou ao porto em novembro.



Nas últimas semanas, as autoridades turcas fizeram vários chamados ao diálogo com os europeus para tratar de temas espinhosos, como a disputa marítima que mantêm com a Grécia.



A UE, por sua vez, garante que deseja ter uma relação construtiva com a Turquia, baseada na cooperação e quer contribuir para a redução das tensões com Ancara, segundo a Comissão Europeia.