Próxima audiência do julgamento de Netanyahu será em fevereiro

A próxima audiência do julgamento por corrupção do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu foi marcada para 8 de fevereiro, após seu adiamento devido à crise de saúde, informou a Justiça nesta segunda-feira.



Netanyahu, que se declara inocente, foi indiciado em novembro de 2019 por corrupção, fraude e quebra de confiança em três casos.



Seu processo foi aberto em maio de 2020 e, naquele momento, Netanyahu apenas confirmou que havia entendido as acusações.



Sua presença em audiências subsequentes não foi solicitada, mas ele teve que estar presente perante os juízes em 13 de janeiro para dar sua resposta formal às acusações, que ele descreve como "ridículas".



Na sexta-feira, um tribunal de Jerusalém indicou que "em vista do grande número de participantes na audiência e do confinamento, a audiência marcada para 13 de janeiro foi cancelada.



A audiência será no dia 8 de fevereiro, anunciou o tribunal nesta segunda.



Israel impôs um terceiro confinamento em dezembro, reforçado em 7 de janeiro, após um aumento nos casos da covid-19.



Netanyahu, de 71 anos, 14 deles no poder, é acusado de receber 700.000 shekeles (180.000 euros, US$ 216.000) em charutos, champanhe e joias de personalidades milionárias em troca de favores financeiros ou pessoais.



Netanyahu também teria tentado assegurar cobertura favorável do maior jornal de Israel, Yediot Aharonot, ou conceder favores do governo ao presidente da empresa de telecomunicações Bezeq em troca de cobertura favorável de uma das mídias do grupo, o influente site Walla.