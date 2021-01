Rebeldes huthis do Iêmen condenam designação de 'terroristas' pelos EUA

Os rebeldes huthis do Iêmen condenaram, nesta segunda-feira (11), sua designação como grupo "terrorista", por parte do governo americano de Donald Trump, e disseram que se reservam o direito de responder.



"Os americanos são responsáveis pelo terrorismo. A política e as ações do governo Trump são terrorismo também. Suas políticas refletem um pensamento em crise e são condenáveis, e nós temos o direito de responder", tuitou um alto funcionário rebelde, Mohamed Ali Al Huthi.



Ontem à noite, a dez dias do fim de seu mandato, o governo Trump anunciou que incluirá os rebeldes huthis do Iêmen em sua lista negativa de grupos "terroristas".



Segundo organizações internacionais de direitos humanos, isso pode agravar a crise humanitária na área.



Esta sanção tem como objetivo responsabilizar os huthis "por seus atos terroristas, em particular os ataques transfronteiriços que ameaçam as populações civis, as infraestruturas e o transporte marítimo", declarou o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, em um comunicado.



O grupo rebelde controla parte do Iêmen e já havia recebido sanções dos Estados Unidos.