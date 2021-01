Um ano após 1ª morte por covid, OMS é finalmente esperada na China

Os muito aguardados especialistas da OMS encarregados de investigar a origem do novo coronavírus finalmente chegarão à China esta semanab - anunciou Pequim nesta segunda-feira (11), um ano após o relato da primeira morte pela doença no país.



A visita desses dez especialistas da Organização Mundial da Saúde é sensível para o regime chinês, ansioso por evitar qualquer responsabilidade pela pandemia que já matou mais de 1,9 milhão de pessoas em todo mundo.



Hoje, a doença está praticamente erradicada na China.



Em nota, o Ministério chinês da Saúde anunciou que a visita dos especialistas começará na quinta-feira (14), uma semana após o adiamento da viagem prevista para quarta-feira passada.



Na ocasião, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, deixou transparecer sua irritação com Pequim, dizendo estar "muito decepcionado" com o adiamento.



Desta vez, ele saudou o anúncio de Pequim no Twitter. "Estamos ansiosos por trabalhar com nossos colegas (chineses) nesta missão crucial para identificar a origem do vírus e sua rota de transmissão para a população humana", escreveu.



Nos últimos meses, o governo chinês reagiu muito mal aos pedidos de uma investigação independente, em particular aplicando sanções comerciais à Austrália, que insistia nesse sentido.



Pequim não deu detalhes sobre como será a visita, mas os investigadores deverão ficar em quarentena assim que desembarcarem em solo chinês. A missão deverá durar entre cinco e seis semanas.



O objetivo é determinar como o vírus foi capaz de sofrer mutação para passar de morcegos para humanos. O prazo imposto pela China para aceitar uma investigação independente significa, no entanto, que os primeiros traços da doença serão difíceis de encontrar.



A missão é formada por dez cientistas (Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Austrália, Rússia, Vietnã, Alemanha, Estados Unidos, Catar e Japão) reconhecidos em suas diferentes áreas de atuação.



Eles devem ir para Wuhan, a primeira cidade do mundo a ser colocada em quarentena em 23 de janeiro de 2020.



- Vítima sem nome -



Foi nesta mesma cidade que a morte da primeira vítima por covid-19 foi anunciada há um ano, em 11 de janeiro de 2020.



Em Wuhan, como em outras partes da China, a pandemia está amplamente sob controle, e o número nacional de mortos permanece oficialmente em 4.634 desde meados de maio.



Nesta segunda-feira, os habitantes da metrópole do centro do país conduziam normalmente suas atividades, enquanto os meios de comunicação do regime comunista se calaram a respeito deste primeiro aniversário.



"Wuhan é a cidade mais segura da China e até do mundo agora", gabou-se Xiong Liansheng, de 60 anos, em um parque onde aposentados dançavam, ou faziam seus exercícios matinais, alguns com máscaras faciais.



A China foi criticada por sua resposta inicial à epidemia. Médicos em Wuhan que mencionaram a existência do vírus foram acusados pela polícia de espalhar boatos.



Uma "jornalista cidadã" que cobria a quarentena em Wuhan foi condenada no final de dezembro a quatro anos de prisão.



Até mesmo o nome da primeira vítima conhecida da covid nunca foi divulgado. Sabe-se apenas que era um homem de 61 anos que costumava ir ao mercado Huanan para fazer suas compras.



Considerado o primeiro grande foco da epidemia, esse mercado foi fechado em 1º de janeiro de 2020. Ali eram comercializados animais silvestres vivos, considerados possíveis transmissores do vírus ao homem.



Nesta segunda, o mercado permaneceu fechado atrás de uma longa cerca. O governo chinês não permitiu que especialistas independentes investigassem o local.



Mais ao norte, o país tem enfrentado um ressurgimento limitado da epidemia em Hebei, a província que circunda Pequim. Cerca de 100 casos de contágio foram anunciados na região nas últimas 24 horas, o maior número nacional desde julho.



Dezoito milhões de habitantes de duas grandes aglomerações estão proibidos de sair dos limites de sua municipalidade. E, nesta segunda-feira, meio milhão de habitantes de um distrito rural de Pequim foram submetidos a uma medida semelhante: estão confinados em suas aldeias.