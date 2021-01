Dois novos massacres deixam seis mortos em dia violento na Colômbia

Pelo menos seis pessoas foram assassinadas em dois novos massacres ocorridos em diferentes localidades da Colômbia, em um dos piores ataques de grupos armados desde a assinatura da paz com a ex-guerrilheira das então Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) em 2016 - informaram as autoridades.



As mortes ocorreram no domingo (10), nos departamentos de Caquetá (sudoeste) e Antioquia (noroeste).



No primeiro ataque, três pessoas morreram, e outras sete ficaram feridas, quando dois homens armados entraram em uma galeria clandestina e "atacaram os presentes sem dizer uma palavra", disse um oficial da polícia regional à AFP.



O massacre ocorreu por volta das 2h da manhã em uma área rural do município de Florencia, Caquetá. As autoridades investigam para identificar os responsáveis pelo crime, segundo a prefeitura local.



Depois disso, três pessoas foram baleadas em uma casa no município de Betania, aparentemente devido a uma "disputa local por rendas ilícitas vinculadas ao fenômeno do tráfico de drogas", afirmou o subsecretário de Segurança do governo de Antioquia, Jorge Ignacio Castaño.



Registradas em menos de 24 horas, estes homicídios seriam os primeiros a ocorrer este ano. Em 2020, 91 massacres deixaram 375 mortos na Colômbia, conforme o observatório independente Indepaz.