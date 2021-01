O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou nesta segunda-feira (11) a construção de 800 novas residências em colônias na Cisjordânia ocupada, poucos dias antes da posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, crítico ao avanço de Israel nos territórios palestinos.



Em campanha eleitoral para as eleições legislativas de 23 de março, Netanyahu ordenou "avançar na construção de cerca de 800 casas na Judeia e Samaria", nome pelo qual Israel se refere à Cisjordânia, território palestino ocupado desde 1967 pelo Exército israelense, segundo um declaração do gabinete do chefe do governo.