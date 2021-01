Madri segue paralisada após histórica nevada

Com escolas, tribunais e museus fechados, neve acumulada nas calçadas e bloqueando ruas e avenidas, Madri e o centro da Espanha seguiam paralisados na manhã desta segunda-feira (11), dois dias depois de uma histórica tempestade de neve.



Surpreendidos com a magnitude dessas nevascas sem precedentes, que deixaram uma das maiores cidades europeias soterrada sob um espesso cobertor branco no fim de semana e com ruas que lembram pistas de esqui, as autoridades ainda não conseguiram remover a neve de bairros inteiros da capital espanhola.



Com menos sal e limpadores de neve do que o necessário, as autoridades se concentravam em limpar as vias principais.



E temem que a situação se complicasse ainda mais, já que a neve deu lugar ao gelo, em meio a uma onda de frio que atinge Madri e a região central do país, com temperaturas mínimas de -11ºC nesta segunda-feira. Amanhã, a previsão é de até -13ºC.



A geada multiplica o risco de escorregar na rua, e blocos de neve caem continuamente dos telhados dos prédios.



"A neve vai continuar presente durante um tempo nas ruas de Madri, com estas temperaturas" abaixo de zero, advertiu o prefeito de Madri, José Luis Martínez-Almeida, em entrevista ao canal Antena 3.



E, embora a Unidade de Emergências Militares (UME) tenha liberado alguns eixos centrais, a maioria das ruas continua sendo difícil de transitar em Madri, com até meio metro de neve em muitas delas. Muitas árvores cederam ao peso da neve acumulada e, por toda cidade, galhos quebrados podem ser vistos nas ruas.



Nesse contexto, o governo procurou tranquilizar a população, frente a uma preocupação maior: a campanha de vacinação contra a covid-19 não será perturbada por essas condições meteorológicas extremas.



"Qualquer atraso, ou contingência, será muito pequeno", afirmou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, em declaração à rádio pública RNE, garantindo que haverá distribuição das doses para todas as regiões.



Como tem acontecido às segundas-feiras, 350 mil doses da vacina da chegaram ao país, um dos mais atingidos pela pandemia, com quase 52 mil mortos.



- 3.500 toneladas de sal



As autoridades regionais informaram que foram distribuídas 277 toneladas de sal aos diferentes municípios da região, e esperam receber outras 3.500 toneladas.



Na região de Madri, os centros educacionais, dos jardins de infância às universidades, ficarão fechados hoje e amanhã, assim como tribunais, museus, centros culturais e bibliotecas.



As autoridades insistem em pedir à população que permaneça em casa, evitando deslocamentos desnecessários, para não gerar mais problemas e comprometer o abastecimento do comércio, assim como os acessos aos hospitais.



No total, 138 estradas do país permaneciam bloqueadas nesta segunda, e quase 700 se mantinham "afetadas" pelo temporal, de acordo com um comunicado do Ministério do Interior.



No aeroporto internacional de Madri-Barajas, que se manteve fechado por quase todo fim de semana, a atividade era retomada de forma gradual, com a decolagem de alguns voos a partir da madrugada de hoje.



Os ônibus de transporte público continuam sem circular em Madri, embora o metrô esteja funcionando, sem interrupções, pela segunda noite consecutiva. Os trens suburbanos (Cercanías) voltaram a circular em algumas linhas, embora com menos frequência do que o habitual.



Os trens de alta velocidade também foram afetados. Nesta segunda-feira, as rotas entre Madri e cidades como Barcelona, Salamanca, ou Zaragoza, ainda não haviam sido retomadas.



As autoridades madrilenas pediram ao governo espanhol a declaração de zona catastrófica, embora o ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, tenha respondido que isso será estudado "assim que a tempestade melhorar e pudermos fazer uma avaliação dos danos".



Batizada de "Filomena", a tempestade também causou fortes chuvas em outras regiões da Espanha e deixou pelo menos três mortos.