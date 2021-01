Especialistas da OMS sobre covid-19 começam visita na quinta, diz China

A equipe de especialistas da Organização Mundial da Saúde (OMS) - encarregada de investigar a origem do novo coronavírus e que deveria ter chegado à China na semana passada - começará sua missão nesta quinta-feira (14), anunciou o Ministério chinês da Saúde nesta segunda (11).



Esta será uma visita muito delicada para a China, interessada em descartar qualquer responsabilidade na pandemia que deixou mais de 1,9 milhão de mortos no mundo.



A chegada estava programada para a semana passada, mas foi cancelada no último minuto porque a equipe não havia conseguido todas as autorizações necessárias.



"A equipe de especialistas da OMS (...) viajará para a China a partir de 14 de janeiro para realizar inspeções. Farão investigações conjuntas com cientistas chineses sobre as origens da covid-19", disse o Ministério em um breve comunicado.



A China não deu detalhes sobre a visita, mas os investigadores terão de cumprir uma quarentena ao desembarcarem.



Na semana passada, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lamentou que os pesquisadores ainda não tivessem podido ir à China.



As autoridades chinesas deram sinal verde à missão da OMS no dia do aniversário do anúncio da primeira morte provocada pelo novo coronavírus.



Desde então, a China conseguiu praticamente erradicar a doença de seu território.



As autoridades chinesas questionam repetidamente que o vírus tenha-se originado no país.



A princípio, disseram que havia surgido em um mercado da cidade de Wuhan, epicentro da epidemia na China, onde animais vivos eram vendidos.



Pequim não conseguiu impedir que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusasse a China, regularmente, de ter "espalhado o vírus chinês no planeta".



A questão é muito sensível para o governo chinês, que no final de dezembro condenou a jornalista cidadã Zhang Zhan, que havia coberto a quarentena em Wuhan, a quatro anos de prisão.