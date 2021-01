Chave da prisão onde Napoleão morreu vai a leilão no Reino Unido

A casa de leilões britânica Sotheby's anunciou que colocou a leilão em seu site a chave do quarto onde Napoleão morreu enquanto estava encarcerado pelos britânicos na ilha de Santa Helena.



Esta peça de metal de 13 centímetros de comprimento foi encontrada "em um envelope, no baú de uma casa escocesa", explicou David MacDonald, especialista britânico em móveis da Sotheby's, em um comunicado.



"A família que a teve sempre soube que ela estava lá em algum lugar, mas ela estava escondida", acrescentou.



Um soldado chamado Charles Richard Fox, que estava na ilha de Santa Helena após a morte de Bonaparte em 1821, levou a chave para a Escócia para dá-la a sua mãe, que era uma "grande admiradora" do ex-imperador francês, a tal ponto que lhe havia enviado doces e livros durante seu cativeiro.



Seus descendentes finalmente encontraram a chave e decidiram leiloá-la.



"Muitas vezes vemos objetos associados a Napoleão, pinturas importantes ou móveis de uma de suas moradas incríveis", disse David MacDonald, "mas há algo muito poderoso sobre esta chave, especialmente porque vem do lugar onde ele foi preso e do quarto onde morreu".



"Era um objeto tão forte e poderoso naquela época quanto é hoje", estimou.



O próprio Fox removeu a chave da fechadura durante uma visita após a morte de Napoleão e admitiu o fato em sua carta de 6 de setembro de 1822, que será vendida com o objeto.



De acordo com a Sotheby's, o lote pode chegar a valer até 5.000 libras (5.500 euros; US $ 6.700) após quatro dias de leilões, que serão encerrados na quinta-feira.



SOTHEBY'S