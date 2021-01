Pelosi diz estar pronta para iniciar segundo processo de impeachment contra Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou neste domingo (10) que está pronta para iniciar o segundo processo de impeachment contra o presidente Donald Trump, a menos que ele seja destituído do cargo nos próximos dias.



Pelosi, a principal democrata no Congresso, disse que "prosseguiremos com a apresentação da legislação de impeachment" ao plenário da Câmara dos Representantes se Trump não for removido por seu gabinete sob a 25ª emenda da constituição como inapto para permanecer no cargo.



Se o vice-presidente Mike Pence não concordar, "prosseguiremos com a apresentação da legislação de impeachment" ao plenário da Câmara dos Representantes, avisou Pelosi.



"Ao proteger nossa Constituição e nossa Democracia, agiremos com urgência, porque este presidente representa uma ameaça iminente para ambos", continuou.



"Com o passar dos dias, o horror do ataque contínuo à nossa democracia perpetrado por este presidente se intensifica e também a necessidade imediata de ação".



Trump já foi a julgamento uma vez na Câmara Baixa, controlada pelos democratas, em dezembro de 2019 por pressionar o líder da Ucrânia a encontrar podres políticos sobre Joe Biden, na época seu provável adversário nas eleições presidenciais de 2020.



O presidente, porém, foi absolvido pelo Senado, de maioria republicana.



Embora o tempo esteja se esgotando, os democratas provavelmente têm votos suficientes na Câmara Baixa para aprovar um novo pedido de impeachment de Trump, e podem até atrair algum apoio republicano para a medida.



É improvável, porém, que reúnam a maioria de dois terços necessária para condenar Trump no Senado.



O presidente eleito Joe Biden tomará posse em 20 de janeiro.