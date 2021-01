Corrida contra o tempo na Espanha para retirar neve antes de onda de frio

Um dia após uma histórica nevasca, as autoridades travam uma corrida contra o relógio neste domingo (10) para limpar Madri da neve e uma parte da Espanha antes que chegue uma incomum onda de frio.



Esta tempestade, batizada de "Filomena", provocou fortes chuvas em outras regiões, e já deixou três mortos no país.



É esperado "temperaturas mínimas inferiores a -10ºC" em grande parte do interior do país, a partir da noite de domingo até a quinta-feira", segundo a Agência Meteorológica Espanhola (AEMET).



"Nosso objetivo é aproveitar cada minuto antes da segunda-feira, quando haverá a queda da temperatura" para retirar a neve nas principais vias antes que se transforme em gelo, anunciou no sábado à noite, José Luis Martínez-Almeida, prefeito de Madri.



"Até o próximo fim de semana será muito difícil deslocar-se" na capital, onde a neve só parou de cair no sábado à tarde, alertou o prefeito.



Em Madri, o exército interviu para retirar a neve das pistas do aeroporto, que continuará fechado pelo menos até domingo à tarde, assim como os acessos a hospitais, onde há muita procura devido à pandemia de covid-19.



Segundo o governo, o tráfego segue suspenso ou com restrições em mais de 700 estradas neste domingo de manhã. As viagens de trem com destino a capital da Espanha estão canceladas até a tarde de domingo.



A tempestade "Filomena" se desloca neste domingo até as regiões da Catalunha e Aragon (noroeste), por enquanto pouco afetadas pela neve do que ontem no centro do pais.