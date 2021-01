Indonésia afirma ter determinado local da queda de avião da Sriwijaya Air

Autoridades da Indonésia informaram neste domingo (10) que determinaram o local da queda de um avião da Sriwijaya Air e também a localização das caixas pretas da aeronave. O Boeing 737-500 caiu no Mar de Java com 62 pessoas a bordo pouco após a decolagem do aeroporto da capital do país.



O chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate da Indonésia, Bagus Puruhito, afirmou que os oficiais acreditam ter encontrado as gravações dos dados de voo do Boeing, assim como as gravações da cabine do piloto - as duas caixas-pretas - porque os sinais de emergência transmitidos pelos dispositivos foram detectados pelo sistema de sonares de um navio.



"Esperamos poder trazer as caixas-pretas de volta em pouco tempo para determinar a causa do acidente", afirmou o chefe militar Hadi Tjahjanto. No início deste domingo, operações de busca e resgate levaram à localização de partes do avião no mar, a uma profundidade de 23 metros, o que levou a uma continuidade da procura no local.



O avião ia de Jacarta à cidade de Pontianak, capital da província de Kalimantan do Oeste na ilha de Bornéu, também na Indonésia. O voo tinha duração projetada de 90 minutos. Ainda não se sabe qual a causa do acidente, e não há sinal de sobreviventes.