Banco Central da Nova Zelândia sofre ciberataque

O Banco Central da Nova Zelândia afirmou neste domingo (10) ter sido vítima de um ataque cibernético em um de seus sistemas de dados contendo "informações sensíveis".



O governador do Banco Central, Adrian Orr, disse que o ataque malicioso foi contido e o sistema foi desligado. Mas levará algum tempo para determinar a quais informações os perpetradores do ataque cibernético tiveram acesso.



"Estamos trabalhando em estreita colaboração com especialistas em segurança cibernética nacionais e internacionais e outras autoridades competentes como parte da investigação e sobre como reagir a este ataque malicioso", afirmou Orr.



"Estamos tentando determinar a natureza e o escopo das informações que eles puderam acessar, que podem incluir informações comerciais e pessoais sensível", acrescentou.



Em seu último relatório, a agência governamental CERT NZ argumentou que os ataques cibernéticos aumentaram 33% na Nova Zelândia.