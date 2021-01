O papa Francisco se declarou "estupefato" pela violência ocorrida no Capitólio de Washington, em uma entrevista para a rede de televisão italiana Canale 5.



"Fiquei estupefato porque se trata de um povo tão disciplinado na democracia", afirmou nesta entrevista que deve ser transmitida no domingo à noite, mas que alguns recortes foram divulgados hoje.



Incluindo "nos ambiente mais evoluídos sempre há algo que não funciona", há pessoas "que tomam um caminho contra a comunidade, contra a democracia, contra o bem comum", comentou.



"Este movimento deve ser condenado", estimou o pontífice argentino, e garantiu que é preciso "compreender bem para que não se repita e aprender com a História".



As bandeiras do Capitólio foram postas a meio mastro após a morte de um policial ferido durante os confrontos com manifestantes pró-Trump.



O balanço total da violência de quarta-feira em Washington foi de cinco mortos.