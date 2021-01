EUA: em conversas com democratas, Biden reitera necessidade de novo pacote fiscal

Em conversas telefônicas com lideranças democratas no Congresso, o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou a importância de se aprovar uma nova rodada de estímulos fiscais para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus e financiar os esforços para o combate à doença, incluindo a vacinação.



Segundo comunicado divulgado na noite desta sexta-feira pelo escritório de transição da futura gestão, Biden conversou com o líder da bancada democrata no Senado, Chuck Schumer, e com a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, em telefonemas separados.



O ex-vice-presidente agradeceu aos dois pela forma como lidaram com os protestos violentos de apoiadores do atual líder da Casa Branca, Donald Trump, na sede do legislativo, na última quarta-feira. Ele também parabenizou Schumer pela conquista do controle do Senado, após as vitórias no segundo turno da Geórgia.