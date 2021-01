Procuradores dos EUA acusam presidente de Honduras de trabalhar com o narcotráfico

Procuradores federais dos Estados Unidos protocolaram documentos acusando o presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de receber propinas de traficantes do país, além de usar o exército do país para proteger laboratórios e carregamentos de cocaína que foram enviados para os EUA.



Identificado como co-conspirador 4 nos documentos, os procuradores afirmam que Hernández disse querer "'enfiar as drogas nos narizes dos gringos' ao inundar os Estados Unidos com cocaína". O presidente de Honduras nega qualquer ligação com o narcotráfico apesar de seu irmão, Juan Antonio Hernandez, ter sido condenado por tráfico.



Hernández, que é presidente desde 2013, afirma que está sendo falsamente acusado por traficantes que querem vingança contra ele por lutar contra as drogas em Honduras. Ele coopera com o governo de Donald Trump ao coibir imigrantes que tentam entrar nos Estados Unidos e é considerado um "parceiro valioso em promover a segurança e prosperidade na América Central".