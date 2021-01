Líder do partido de extrema direita italiano é julgado por caso de imigrantes presos no mar

Matteo Salvini, líder do partido italiano de extrema direita Liga, compareceu neste sábado (9) diante de um juiz em Palermo por um novo caso de imigrantes presos no mar em 2019, quando era ministro do Interior.



O ex-ministro é suspeito de sequestro de pessoas e abuso de poder por ter proibido o desembarque de uma centena de imigrantes resgatados no mar pelo navio da "Open Arms", em agosto de 2019, e ao se negar durante dias a conceder um porto seguro para a embarcação da ONG espanhola, que estava ancorada na costa da pequena ilha de Lampedusa, enquanto as condições a bordo pioravam.



Depois da primeira audiência preliminar a portas fechadas, o juiz adiou a continuação do procedimento até 20 de março, que deve determinar se Salvini será levado à Justiça ou se arquivará o caso.



"Estou absolutamente sereno e orgulhoso do que tenho feito", disse Salvini à imprensa ao final da audiência.



"Minha única lamentação é o custo que este julgamento tem para os contribuintes italianos e o tempo que estou perdendo com os magistrados".



"Open Arms" ressaltou que "o acusado hoje não é apenas Salvini, mas os governos italiano e europeus que continuam a violar a Convenção de Hamburgo sobre a obrigação de socorro no mar e a Convenção de Genebra sobre a proibição de rejeitar refugiados".



Matteo Salvini tem sido acusado de ter "prendido" centenas de imigrantes resgatados pelo navio da guarda costeira italiana "Gregoretti" no mar, também durante o verão boreal de 2019.



Porém, a promotoria siciliana da Catania pediu que as acusações desse caso fossem rejeitadas.