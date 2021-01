Autoridade americana visita o território do Saara Ocidental pela primeira vez

O secretário de Estado adjunto para o Oriente Médio e a África do Norte, David Schenker, visitou neste sábado a cidade de Laayoune, capital do Saara Ocidental, se tornando o primeiro alto funcionário do governo americano a visitar o território disputado entre o Marrocos e a Frente Polisário.



A embaixada americana em Rabat, capital do Marrocos, considerou a visita "histórica" e é o primeiro passo para os Estados Unidos abrirem um consulado no território após o país reconhecer a reivindicação do governo marroquino pelo local, parte do acordo costurado por Washington para Marrocos restabelecer relações diplomáticas com Israel.



Schenker visitou o bairro diplomático de Laayoune e se encontrou com Abdesslam Bikrat, a autoridade marroquina no território. O funcionário da Secretaria de Estado também teve reunião com a Minurso, a força de paz que a ONU mantém no território. Ele continua no Saara Ocidental no domingo, quando visitará a cidade de Dakhla, na costa do Oceano Atlântico, uma das cidades onde o governo americano pode estabelecer sua presença diplomática.