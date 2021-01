Autoridade dos EUA visita o Saara Ocidental

O secretário de Estado adjunto para o Oriente Médio e a África do Norte, David Schenker, visitou neste sábado (9) o Saara Ocidental, um território em disputa entre o Marrocos e os separatistas da Frente Polisário, uma visita "histórica" segundo a embaixada americana no Marrocos.



Trata-se da primeira visita de um alto funcionário americano, segundo a embaixada.



O governo de Donald Trump reconheceu a soberania marroquina sobre essa ex-colônia espanhola em troca da normalização das relações diplomáticas entre o Marrocos e Israel.



Estados Unidos já anunciou na quinta-feira a criação de uma missão diplomática "virtual" no Saara Ocidental, um enorme território desértico ao norte da Mauritânia e às margens do Atlântico.



Marrocos se tornou o quarto país árabe a normalizar suas relações com Israel em 2020, depois dos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Sudão.