Primeira-dama da França também contraiu coronavírus no Natal

Brigitte Macron, esposa do presidente francês Emmanuel Macron, teve coronavírus no Natal, mas não apresentou sintomas graves e já está totalmente restabelecida, informaram seus porta-vozes neste sábado (9), confirmando informações veiculadas na imprensa.



Brigitte Macron, de 67 anos, testou positivo na véspera de Natal, quando o casal estava de férias no sul da França, em uma residência oficial.



Seu esposo ficou doente uma semana antes e passou vários dias afastado de sua família.



Os porta-vozes de Brigitte Macron explicaram que não haviam informado oficialmente da doença porque não houve nenhum impacto na agenda oficial da primeira-dama.



Brigitte Macron testou negativo em um novo teste em 30 de dezembro, o que permitiu voltar a Paris e retomar suas atividades no dia 4.