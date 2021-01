Indonésia: 62 pessoas estavam em Boeing que desapareceu após decolagem

Imagem ilustrativa sobre desaparecimento de boeing na Indonésia (foto: Arnd Wiegmann/Reuters)

As autoridades indonésias temem que umda companhia aérea local, coma bordo e com o qual o contato foi perdido após sua decolagem neste sábado (9) de, tenha caído no mar."Enviamos nossas equipes, assim como embarcações, para a área onde há suspeita de queda do avião após perder contato" com a torre de controle, disse Bambang Suryo Aji, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate.Havia 50 passageiros no avião, incluindo 10 crianças, e 12 tripulantes, de acordo com o ministério dos Transportes.O local para onde as equipes de resgate foram enviadas fica perto de algumas ilhas turísticas, na costa da capital indonésia.O contato com o avião, que realizava o trajeto entre Jacarta e Pontianak (na parte indonésia da ilha de Bornéu), foi perdido logo após sua decolagem, neste sábado, às 14h40 (4h40 de Brasília).O voo doméstico que sai do aeroporto internacional Jacarta Soekarno-Hata normalmente leva 90 minutos para chegar a Pontianak. Mas o avião em questão desapareceu do radar logo após a decolagem sobre o mar de Java.De acordo com dados do site FlightRadar24, a aeronave atingiu uma altitude de quase 11.000 pés (3.350 metros) antes de cair para 250 pés. Ela então perdeu contato com a torre de controle."O voo SJ182 da Sriwijaya Air perdeu mais de 10.000 pés em menos de quatro minutos após sua decolagem de Jacarta", informa o site especializado em aviação em sua conta oficial no Twitter.Pescadores entrevistados pela televisão Kompas disseram ter encontrado destroços na área das 1.000 ilhas perto da capital, mas não há informações oficiais sobre sua origem.A companhia aérea de baixo custo disse que está investigando o incidente, assim como os serviços de resgate.Em outubro de 2018, 189 pessoas morreram quando um Boeing 737 MAX caiu no mar de Java, 12 minutos após a decolagem.Este acidente e outro envolvendo o mesmo modelo na Etiópia, foram atribuídos a defeitos técnicos e a fabricante foi condenada esta semana a pagar multa de 2,5 bilhões de dólares por ter enganado as autoridades no processo de aprovação deste modelo.Os 737 MAXs ficaram sem voar por 20 meses após esses dois acidentes que deixaram 346 mortos, antes de serem novamente autorizados a operar em alguns países no final de 2020.O setor de aviação civil na Indonésia passou por várias tragédias nos últimos anos, e muitas companhias aéreas indonésias foram proibidas de operar na Europa e nos Estados Unidos no passado.Em 2014, um avião da AirAsia conectando a cidade indonésia de Surabaya a Singapura caiu com 162 passageiros a bordo. Os investigadores concluíram que houve erro humano e problemas técnicos.