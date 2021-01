As autoridades indonésias temem que um Boeing 737-500 da companhia aérea local Sriwijaya Air, com 62 pessoas a bordo e com o qual o contato foi perdido após sua decolagem neste sábado (9) de Jacarta, tenha caído no mar.



"Enviamos nossas equipes, assim como embarcações, para a área onde há suspeita de queda do avião após perder contato" com a torre de controle, disse Bambang Suryo Aji, chefe da Agência Nacional de Busca e Resgate.



Havia 50 passageiros no avião, incluindo 10 crianças, e 12 tripulantes, de acordo com o ministério dos Transportes.