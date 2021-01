Reabertura da fronteira entre Catar e Arábia Saudita

Catar e Arábia Saudita reabriram, neste sábado (9), sua fronteira terrestre, informaram fontes do Catar à AFP, dias após a retomada das relações entre o pequeno emirado e vários de seus vizinhos que o boicotaram por três anos e meio.



Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Egito romperam relações com o Catar em junho de 2017, acusando-o de ser muito próximo de seus adversários iraniano e turco e de apoiar islamitas, fatos que Doha sempre negou.



Esses quatro países árabes anunciaram o fim da crise na terça-feira, com o fim do boicote diplomático e econômico a Doha, em cúpula em Al Ula, na Arábia Saudita.



"Sim, a fronteira está aberta", disse uma fonte do Catar. Outra fonte confirmou a retomada da circulação por volta das 07h00 GMT (4h00 de Brasília) na passagem de fronteira de Abu Samrah, 120 km ao sul de Doha.



"Eles deixam passar para o lado do Catar", disse uma testemunha na fronteira no sábado.



Em 4 de janeiro, o Kuwait, mediador da crise do Golfo, anunciou que o reino saudita havia concordado em reabrir todas as suas fronteiras com o Catar. Na quinta, um avião da Qatar Airways sobrevoou o reino, segundo a empresa.



Devido às rígidas medidas de controle no Catar em função da pandemia de covid-19, quem chega da Arábia Saudita terá que apresentar teste negativo para o vírus, fazer outro exame na fronteira e se isolar por uma semana em um hotel.