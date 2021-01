China afirma que prepara visita de missão da OMS sobre covid-19

A China garantiu, neste sábado (9), que realiza os preparativos para a missão da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Wuhan, que pretende investigar a origem da covid-19, após a instituição criticar a demora para esta viagem.



O diretor-geral da OMS declarou recentemente que estava "muito decepcionado" com a falta de finalização por Pequim das autorizações necessárias para que um grupo de especialistas viaje à China e investigue a origem do vírus, que foi detectado no final de 2019 em Wuhan.



Neste sábado, o vice-ministro da Comissão Nacional de Saúde chinesa, Zeng Yixin, disse à imprensa que "o prazo específico está sendo especificado e estamos preparados".



"Assim que esses especialistas concluírem os procedimentos e confirmarem seu programa, iremos juntos a Wuhan para conduzir as investigações", disse ele.



Poucos dias antes, as autoridades chinesas recusaram-se a confirmar os detalhes da viagem, num gesto que reflete a suscetibilidade do regime chinês sobre esta questão, uma vez que a epidemia já causou mais de 1,8 milhão de mortes no mundo.



A OMS notou que a China garantiu permissão para uma equipe de 10 pessoas.



"Estamos aguardando a chegada dos especialistas da OMS e organizamos grupos de especialistas relevantes para recebê-los", acrescentou Zeng.



Com isso, ele espera que as investigações da OMS esclareçam a origem do coronavírus, acrescentou.