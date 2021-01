EUA tem recorde de 290.000 casos em 24 horas

Os Estados Unidos registraram um novo recorde de infecções por covid-19 nesta sexta-feira (8), com mais de 290.000 em 24 horas, de acordo com números de referência da Universidade Johns Hopkins.



Ao mesmo tempo, o país, vítima de uma nova onda da epidemia, atingiu 3.676 mortes de acordo com o levantamento de dados da universidade realizado pela AFP às 20h30 do horário local (22h30 de Brasília). No dia anterior, o país havia estabelecido um novo recorde de mortes, com quase 4.000 mortes em 24 horas.



Cerca de 131.000 pessoas permanecem hospitalizadas nos Estados Unidos.



A maior economia do mundo registrou 21,8 milhões de casos de coronavírus e mais de 368.000 mortes desde o início da pandemia.



O país, cujas restrições à saúde variam drasticamente entre as localidades, está apostando em uma campanha massiva de vacinação que começou em meados de dezembro.



Mas a vacinação já está atrasada, com pouco menos de seis milhões de pessoas inoculadas com a primeira dose de duas, em um país de 330 milhões de pessoas.