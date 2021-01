O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira (8) o Twitter de conspirar com seus inimigos políticos "para me silenciar", depois que a plataforma de mídia social suspendeu permanentemente sua conta.



"O Twitter foi cada vez mais longe ao proibir a liberdade de expressão e, esta noite, os funcionários do Twitter coordenaram com os democratas e a esquerda radical para remover minha conta de sua plataforma, para me silenciar - e VOCÊS, os 75 milhões de grandes patriotas que votaram em mim", criticou o presidente em uma série de tuítes da conta oficial do @POTUS.



A postagem foi excluída rapidamente.