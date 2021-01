Casal britânico é multado por furar isolamento para fazer ménage

Segurança de hotel chamou a polícia quando jamaicana se juntou a casal (foto: Reprodução)



Um casal britânico acabou levando uma multa equivalente a cerca de R$ 32 mil ao tentar ter uma noite diferente no meio da pandemia do coronavírus. De férias em Barbados, os dois convidaram uma mulher para um ménage à trois (sexo a três). Porém, a inovação quebra as regras da ilha para evitar a transmissão da COVID-19 e acabou rendendo a multa de 4.400 euros. As informações são do jornal Daily Mail.

Andrew Luker e Julia Knightley estavam na ilha desde 28 de dezembro e deveriam ficar em quarentena enquanto esperavam os resultados dos testes de COVID-19. Para passar o tempo, o casal convidou uma mulher jamaicana para se juntar a eles. Porém, um segurança viu a hora que ela entrava no hotel e chamou a polícia.





Quando os policiais chegaram ao local, os três estavam tomando drinques após o ato sexual. No tribunal, o casal confessou que sabia que deveria aguardar o resultado do teste isolados, mas disse desconhecer a proibição de receber convidados.





Cada um deles teve que pagar uma multa de £ 2.200 (cerca de R$ 15.972), além de fiança de £ 7 mil (R$ 50.822). Se não pagassem os valores em até sete dias, eles poderiam ser presos por nove meses.