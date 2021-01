Biden considera 'uma coisa boa' que Trump não compareça à sua posse

O presidente eleito dos EUA, Joe Biden, recebeu bem nesta sexta-feira (8) a notícia de que o presidente Donald Trump não pretende comparecer à sua posse, em 20 de janeiro, considerando-a uma "coisa boa".



"Me disseram no caminho para cá que ele indicou que não compareceria à cerimônia de posse", disse Biden em entrevista coletiva em seu reduto de Wilmington, em Delaware.



"Uma das poucas coisas em que ambos concordamos. É bom que não vá", disse o democrata aos jornalistas, chamando Trump de "um embaraço para o país".



"Ele não está em posição de exercer o cargo", acrescentou o presidente eleito sobre Trump, que enfrenta a possibilidade de ser submetido a um segundo impeachment na próxima semana por incitar seus partidários a invadir o Capitólio dos Estados Unidos para reverter sua derrota eleitoral.



"Ele superou até mesmo minhas piores opiniões sobre ele", disse Biden. "É um dos presidentes mais incompetentes da história dos Estados Unidos da América".



Por outro lado, Biden disse que o vice-presidente Mike Pence seria bem-vindo.



Trump anunciou na sexta-feira que não comparecerá à cerimônia de posse de Biden.



"Para todos que me perguntaram, não comparecerei à cerimônia de posse em 20 de janeiro", escreveu Trump em um tuíte lacônico.