Emmanuel Macron, Angela Merkel e Ursula von der Leyen estão "determinados a continuar" com a recentemente criticada estratégia de compra coletiva de vacinas da União Europeia, especialmente na Alemanha, disse a presidência francesa nesta sexta-feira(8).



"Essa coordenação europeia deve envolver tanto os pedidos de vacinas quanto os locais de produção na Europa", acrescentou o Palácio do Eliseu em nota, depois que o presidente francês Macron falou com a chanceler alemã Merkel e com a presidente da Comissão Europeia, Von der Leyen.