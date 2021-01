Bélgica quer vacinar a população em geral a partir de junho

A Bélgica pretende acelerar sua campanha de vacinação contra a covid-19 e pode começar em junho a vacinar sua população geral, ou seja, todos que desejarem e forem maiores de 18 anos, anunciaram as autoridades nesta sexta-feira (8).



Até agora, não estava previsto vacinar pessoas consideradas não prioritárias antes do verão.



Mas de acordo com o calendário divulgado nesta sexta pela comissão responsável, uma "projeção teórica" que depende do fornecimento das vacinas, o governo pretende antecipar em algumas semanas a vacinação das categorias prioritárias para acelerar o processo.



A vacinação dos profissionais de saúde está prevista para "o final de janeiro", antes do fim da imunização nos 1.500 lares de idosos do país (residentes e funcionários).



Maiores de 65 anos e pacientes considerados de risco serão vacinados a partir de março, seguidos dos trabalhadores "essenciais", em abril e, em junho, será imunizada a população em geral maior de 18 anos.



A Bélgica, com 11,5 milhões de habitantes, onde a covid-19 matou quase 20.000 pessoas, espera ter vacinado 70% de sua população de forma gratuita e voluntária até o final de setembro, segundo informam as autoridades nesta sexta-feira.