Tesla vale mais de US$ 800 bi na bolsa de valores e supera Facebook

O valor de mercado da Tesla ultrapassou 800 bilhões de dólares nesta sexta-feira (8) e superou o Facebook entre os pesos pesados de Wall Street.



A Tesla experimenta 11 altas contínuas e nesta sexta-feira registrava um aumento de mais de 5,5% às 19h GMT (16h no horário de Brasília).



As ações valem mais de 800 dólares cada e a capitalização de mercado do grupo chega a 826 bilhões, frente aos US$ 752 bilhões do Facebook, segundo dados da agência Bloomberg.



A empresa de maior valor em Nova York hoje é a Apple, com 2,2 trilhões de dólares, seguida pela Microsoft (US$ 1,6 trilhão), Amazon (US$ 1,58 trilhão) e Alphabet, a controladora do Google (1,2 trilhões). A Tesla vem em seguida.



O presidente e fundador da empresa, Elon Musk, é o homem mais rico do mundo desde a quinta-feira.



FACEBOOK



TESLA MOTORS



VOLKSWAGEN



Twitter



AMAZON.COM



APPLE INC.