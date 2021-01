Sobe para cinco o número de mortos no ataque ao Capitólio dos EUA

As bandeiras do Capitólio dos Estados Unidos foram içadas a meio mastro nesta sexta-feira (8) após a morte de um policial que elevou para cinco as vítimas fatais do ataque ao prédio por apoiadores do presidente Donald Trump.



O agente Brian Sicknick, de 42 anos, foi atingido na cabeça com um extintor de incêndio enquanto confrontava os invasores da sede do Congresso na quarta-feira.



Sicknick voltou ao seu escritório, onde entrou em colapso e foi levado para um hospital. Lá ele morreu na noite de quinta-feira, de acordo com uma nota da polícia do Capitólio.



O procurador-geral em exercício dos EUA, Jeffrey Rosen, anunciou nesta sexta a abertura de uma investigação sobre a morte do policial.



A presidente da Câmara dos Representantes, a democrata Nancy Pelosi, ordenou que as bandeiras fossem hasteadas a meio mastro em sua homenagem.



"O sacrifício do oficial Sicknick nos lembra de nossas obrigações para com aqueles a quem servimos: proteger nosso país de todas as ameaças estrangeiras ou domésticas", disse ela em um comunicado.



Mais quatro pessoas, todas vinculadas aos protestos em apoio à alegação infundada de Trump de que a eleição presidencial foi roubada, também morreram em meio aos distúrbios no Congresso.



Uma veterana da Força Aérea e apoiadora fervorosa de Trump foi morta a tiros por um policial do Capitólio dentro do prédio e envolvida em uma bandeira do presidente cessante.



Os outros três simpatizantes de Trump morreram em áreas do complexo por "emergências médicas": um homem teve um ataque cardíaco, outro sofreu um derrame e uma mulher sucumbiu aos ferimentos após ser pisoteada pela multidão.