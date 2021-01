EUA sanciona alto funcionário iraquiano por violar direitos humanos

Estados Unidos sancionou nesta sexta-feira (8) o líder das paramilitares Forças de Mobilização Popular do Iraque por "graves abusos aos direitos humanos".



O Departamento do Tesouro disse que Faleh Fayyadh, chefe de uma rede de combatentes pró-Irã, é responsável pelos ataques brutais a manifestantes em outubro de 2019.



"Ao ordenar e supervisionar o assassinato de manifestantes pacíficos, militantes alineados com o Irã e políticos como Faleh Fayyadh lançaram uma violenta campanha contra a democracia iraquiana e a sociedade civil", disse o secretário do Tesouro Steven Mnuchin.



As Forças de Mobilização Popular do Iraque (Hashed al-Shaabi em árabe) estão vinculadas a Teerã, mas são supervisionadas pelo governo iraquiano e Fayyad é seu chefe e principal comandante.



A decisão do Tesouro implica o congelamento de seus ativos nos Estados Unidos e proíbe toda a empresa americana - incluindos bancos e outras empresas com filiais nos Estados Unidos - de fazer qualquer tipo de negócio com o sancionado.