Justiça federal americana indicia 15 pessoas pelo ataque ao Capitólio

Quinze pessoas foram indiciadas pelo ataque ao Capitólio dos Estados Unidos, incluindo o homem fotografado no gabinete da líder democrata Nancy Pelosi, anunciou o Departamento de Justiça nesta sexta-feira(8).



"Anunciamos 15 acusações feitas pela justiça federal", disse Ken Kohl, do gabinete do procurador federal de Washington, em entrevista coletiva.



Entre os indiciados estão um homem suspeito de plantar uma bomba artesanal perto do Congresso e Richard Barnett, preso nesta sexta-feira e que entrou no gabinete de Pelosi, disse o oficial.