Argentina restringirá atividades noturnas para frear casos de covid-19

O governo argentino decidiu restringir a partir desta sexta-feira (8) as atividades noturnas e a circulação de pessoas, com medidas determinadas por cada província de forma independente, em um momento em que os casos de covid-19 não param de crescer.



"O mundo e a Argentina estão em um momento duplo, onde se inicia a vacinação mas vez temos que continuar nos cuidando. A pandemia não foi superada", disse em uma coletiva de imprensa o chefe de gabinete, Santiago Cafiero.



A Argentina registra uma aceleração no número de contágios, que ultrapassam o 1,6 milhão desde março passado, com mais de 44.000 mortos sobre uma população de 44 milhões de habitantes.



As limitações envolverão o fechamento noturno de locais gastronômicos, restrições no transporte público e na circulação de pessoas.



Segundo Cafiero, a maior parte das violações dos protocolos sanitários ocorre nas atividades noturnas.



A falta de consenso entre os governos federal e provinciais impediu a implementação de um toque de recolher.