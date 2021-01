'Muitas mortes': um hospital de Los Angeles em meio à pandemia da covid-19

Uma fila de idosos, em sua maioria hispânicos, está em coma induzido conectado a ventiladores e enfermeiras verificam seus monitores em um hospital que entrou em colapso no sul de Los Angeles e enquanto Estados Unidos bate recordes diários de mortes pela covid-19.



Esta unidade de terapia intensiva em um dos distritos mais pobres de Los Angeles está acostumada com a morte, mas agora em meio à pandemia os médicos dizem que nunca viram nada parecido.



"É difícil. Somos humanos e fazemos o melhor que podemos", diz a enfermeira Vanessa Arias. "Mas já vimos muitas mortes nas últimas semanas", acrescenta.



O hospital Martin Luther King Jr (MLK), localizado entre os bairros de Watts e Compton, está sobrecarregado pelo fluxo imparável de pacientes com coronavírus.



Quando a AFP o visitou esta semana, sua capela e loja de presentes haviam sido convertidas em salas de exame, novos leitos de terapia intensiva foram instalados na sala de pós-operatório e tendas foram montadas fora da entrada principal como hospitais de campanha.



O hospital de 131 leitos tinha 215 pacientes; a maioria com covid. Médicos da Guarda Nacional acabavam de chegar para ajudar os sobrecarregados médicos e enfermeiras.



"Se Los Angeles é o epicentro do mundo, esta comunidade é o epicentro do covid em Los Angeles", disse a diretora do hospital Elaine Batchlor.



Os bairros vizinhos são habitados predominantemente por hispânicos e negros, dois dos grupos demográficos mais afetados pelo vírus.



Os Estados Unidos têm o maior número de casos e mortes do mundo. Na quinta-feira, atingiu um novo recorde de quase 4.000 mortes por covid em um dia, elevando o número de mortes para mais de 364.000 desde o início da epidemia. O número de infectados foi de 21,5 milhões.



No hospital MLK, a maioria dos pacientes são trabalhadores, que estão altamente expostos em supermercados e transporte público, e vivem em casas apertadas onde o isolamento é quase impossível.



Mesmo antes da covid, a comunidade registrava níveis epidêmicos de doenças crônicas e evitáveis, como diabetes, obesidade, doenças cardíacas e septicemia.



"Vimos famílias inteiras, grupos delas, ficarem doentes ao mesmo tempo", disse Arias, que, como muitos funcionários, é hispânica e cresceu na área.



"Eu poderia ser uma dessas pessoas. É muito triste ver pessoas como você morrendo", disse.



O número de infectados em Los Angeles desde novembro tem sido impressionante. Um recorde de 8.000 residentes do condado são hospitalizados por covid. Quase um em cada 12 já foi infectado e mais de 11.000 morreram.



- "Sob pressão" -



De acordo com Batchlor, a localização desvantajosa do hospital MLK é a chave de sua força.



Acostumada a trabalhar em um "departamento de emergência muito, muito ocupado" em tempos normais, a equipe da nova unidade tem experiência no tratamento rápido de pacientes.



A maioria recebeu pelo menos uma dose da nova vacina da Pfizer. Mesmo assim, ela ainda teme por seus funcionários em face do fluxo de pacientes.



"Quando converso com os médicos e enfermeiras em nossa unidade de terapia intensiva, eles sempre me garantem que estão cobertos", diz Batchlor. "No entanto, estou preocupado por quanto tempo eles podem continuar nesta situação e sob esta pressão", avisa.



Apesar das mortes quase diárias, manter os membros da família informados a faz se sentir "realizada". Porém, pouco antes da visita da AFP, ela ligou para parentes de uma idosa para dizer que sua saúde estava piorando rapidamente.



"Assim que pensei que ela ia morrer, pedi que viessem rapidamente", disse Arias, na esperança de que chegassem a tempo de se despedir da senhora.



"Infelizmente, eles não puderam", acrescentou.