Grécia prolonga confinamento contra a pandemia até 18 de janeiro

O governo grego anunciou nesta sexta-feira (8) que vai prolongar até 18 de janeiro o confinamento que impôs há dois meses, diante da preocupação de um aumento da pandemia, depois que as restrições foram suavizadas durante o Natal.



Essas medidas de "suspensão do funcionamento do comércio", que a princípio deveriam ser suspensas em 11 de janeiro, "se prolongarão até a manhã de 18 de janeiro, às 06h00 (01h00 de Brasília)", indicou o ministro de Proteção Civil, Nikos Hardalia, em coletiva de imprensa.



No entanto, as escolas primárias e as creches poderão reabrir em 11 de janeiro, depois de dois meses fechadas. Os tribunais também voltarão a abrir nesta segunda-feira, segundo as autoridades.



"A luta contra a pandemia é difícil [...]. Ainda temos algumas semanas difíceis pela frente", explicou Nikos Hardalias.