Primeiro-ministro provisório libanês se reúne com presidente turco

O primeiro-ministro provisório do Líbano, Saad Hariri, fez uma visita surpresa nesta sexta-feira (8) a Istambul, onde foi recebido pelo presidente turco Recep Tayyip Erdogan, anunciou a presidência deste país.



Os dois líderes discutiram sobre as formas de "aprofundar e reforçar" as relações entre Turquia e Líbano "em todos os setores", afirmou a presidência turca em nota.



Hariri está em plenas negociações para formar governo no Líbano, em um contexto de várias crises agravadas pela pandemia de coronavírus e uma explosão em agosto em Beirute que causou mais de 200 mortes e comoveu o país.



Após esta catástrofe, a Turquia demonstrou sua solidariedade enviando equipes de resgate, assim como seu vice-presidente e ministro das Relações Exteriores.



Esses esforços turcos de ampliar a influência no Líbano, um antigo território otomano, coincidiu com visitas do presidente francês, Emmanuel Macron.



Erdogan, que mantém uma disputa direta com o presidente francês, o acusou de "colonialismo" por este motivo.