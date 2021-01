Pelosi diz que falou com chefe militar sobre formas de evitar que Trump use códigos nucleares

A chefe da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, afirmou nesta sexta-feira (8) que conversou com um chefe militar para garantir que o presidente Donald Trump não use códigos nucleares e advertiu que o Congresso agirá se o presidente não renunciar voluntariamente.



"Esta manhã falei com o presidente do Estado-Maior Conjunto, Mark Milley, para discutir as precauções disponíveis para evitar que um presidente instável inicie hostilidades militares ou acesse códigos de lançamento e ordene um ataque nuclear", afirmou a líder dos democratas no Congresso.



"A situação com este presidente desequilibrado não poderia ser mais perigosa", continuou ela, prometendo que o Congresso tomará "medidas" se Trump "não deixar o cargo iminente e voluntariamente".



O presidente deve entregar o poder a Joe Biden em 20 de janeiro.