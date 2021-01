Pelosi diz ainda esperar ouvir Pence sobre invocar Emenda 25 para afastar Trump

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, divulgou carta nesta sexta-feira, 8, a seus colegas de Partido Democrata. Na mensagem, ela comenta que ainda não ouviu uma posição do vice-presidente, Mike Pence, sobre a possibilidade de que ele invoque a Emenda 25 da Constituição para, com o apoio do gabinete atual, afastar o presidente Donald Trump da Casa Branca.



Pelosi disse que ainda espera ouvir alguma posição de Pence sobre o assunto.



Segundo ela, o vice e a maioria do gabinete "devem honrar o duramente à Constituição e ao povo americano" e afastar Trump.



A deputada democrata acusa o presidente de ter incitado os manifestantes que invadiram o Capitólio na quarta-feira, durante a sessão de certificação da vitória de Joe Biden.



Ela lembrou o fato de que, no passado, o próprio Partido Republicano rechaçou Richard Nixon, que renunciou.



Caso Pence não avance com a questão, Pelosi garantiu que o Congresso seguirá adiante com um processo de impeachment contra Trump por sua postura nesta semana.



Em princípio, o atual presidente deixa o posto no dia 20, na posse de Biden - Trump disse nesta sexta que não pretende comparecer ao evento.