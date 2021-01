Anvisa recebe primeiro pedido da vacina contra covid-19

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) recebeu formalmente nesta sexta-feira (8) o pedido de autorização para uso emergencial da vacina chinesa CoronaVac, a primeira a ser aprovada no país onde a pandemia do coronavírus já deixou mais de 200 mil mortes.



A Anvisa, que deve dar sua resposta em dez dias, "já iniciou a classificação dos documentos" anexa ao pedido, informou a entidade em nota.



O pedido foi entregue pelo Instituto Butantan do estado de São Paulo, principal produtor de vacinas da América Latina, que realizou testes clínicos no Brasil para a terceira e última fase da vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac.



O diretor do instituto, Dimas Covas, informou quinta-feira que a eficácia do imunizante durante a fase de testes no país foi de 78% nos casos leves e de 100% na prevenção dos casos moderados e graves.



Quase 13 mil voluntários da área da saúde participaram dos ensaios realizados em vários estados do país.



O acordo com a Sinovac foi firmado pelo estado de São Paulo, cujo governador, João Doria, é visto como rival pelo presidente de extrema direita Jair Bolsonaro.



Mas o Ministério da Saúde anunciou na quinta-feira que assinou um contrato com o Butantan para comprar 100 milhões de doses para incorporá-las ao plano nacional de imunização contra a covid-19.



Pequim já enviou 10,7 milhões de doses para São Paulo e suprimentos para a produção local de mais 40 milhões.



O governo federal não definiu uma data de início da vacinação. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, disse quinta-feira que "na melhor das hipóteses" isso poderia começar antes de 20 de janeiro, embora pudesse ser adiado para meados de fevereiro ou início de março.



O uso de emergência pressupõe que seja limitado a grupos específicos com os quais os exames foram realizados, como profissionais de saúde, e não a toda a população.



A segunda vacina que deve solicitar autorização para uso emergencial é a produzida pela em parceria com o Instituto Fiocruz.



O imunizador também passou por uma fase de testes no Brasil e técnicos da Fiocruz fizeram uma reunião preliminar com a Anvisa nesta quinta-feira para oficializar o pedido.



O Brasil, com quase 8 milhões de infecções, contratou a aquisição e transferência de tecnologia de fabricantes para um total de 254 milhões de doses dessa vacina.