Travessias ilegais pelo Canal da Mancha quadruplicaram em 2020

Mais de 9.500 imigrantes cruzaram ou tentaram cruzar o Canal da Mancha ilegalmente da França para a Grã-Bretanha no ano passado, quatro vezes mais do que em 2019, disseram autoridades marítimas francesas nesta sexta-feira.



"Em 2020, foram registrados 868 incidentes de tentativa ou travessia de imigrantes por barco no Canal, envolvendo 9.551 imigrantes", disse a autoridade marítima responsável pelo Canal e Mar do Norte.



Seis pessoas morreram e três desapareceram durante essas travessias, em comparação com quatro mortes em 2019, quando apenas 203 travessias ou tentativas de travessia foram detectadas.



Muitos imigrantes que chegam à Europa procuram ir para a Grã-Bretanha por acreditarem que haverá uma melhor chance de obter asilo ou residência, o que tem levado um número cada vez maior de pessoas a fazer a viagem pelas perigosas águas da movimentada via marítima.



França e Grã-Bretanha assinaram um novo acordo em novembro para controlar melhor essa rota, aumentando as patrulhas e usando radares e drones para detectar embarcações com mais rapidez.



A agência de fronteiras da UE disse nesta sexta-feira que as tentativas de travessia para a União Europeia estavam em seu nível mais baixo desde 2013, em grande parte devido a restrições de viagens relacionadas à pandemia de covid-19.