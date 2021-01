Na Espanha, bebê supera a covid-19 após 70 dias internado

Um bebê espanhol de apenas três meses abandonou nesta semana o hospital depois passar quase toda sua curta vida lutando contra a covid-19, que inclusive o levou para a UTI, anunciou o hospital onde foi atendido.



"Petru é um dos casos excepcionais em que a covid-19 afeta tanto um menor", disse o hospital Vithas 9 de Outubro da cidade espanhola de Valencia (leste) em um comunicado emitido na quinta-feira.



O pequeno nasceu em outubro "em perfeitas condições", mas depois de ir para casa com sua mãe, se infectou com covid-19 através de seu irmão, que era assintomático, e precisou voltar ao hospital aos nove dias de vida.



De imediato, Petru foi internado na unidade de terapia intensiva (UTI) pediátrica ao apresentar "inicialmente problemas respiratórios e posteriormente dificuldade na alimentação que exigiu um complexo processo de reabilitação", explicou o hospital.



O centro sanitário relata que foi "uma situação angustiante" para seus pais, que "só podiam vê-lo por videoconferência (...) até que o bebê finalmente deu resultado negativo".



Um vídeo do hospital mostra como, depois de 70 dias internado, todos eles na UTI, os pais levavam Petru para casa enquanto os médicos e enfermeiros se despediam entre aplausos.



Apesar deste caso singular, a covid-19 afeta com maior severidade as pessoas idosas.



Na Espanha, 66% dos mortos por esta doença entre maio e janeiro são maiores de 80 anos e a taxa de mortalidade nesta faixa etária é de 12,8%, segundo os dados divididos por idade do instituto público de saúde Carlos III.



Por outro lado, apenas doze menores de dois anos morreram entre os 21.382 casos positivos detectados neste período, de acordo com os mesmos dados.