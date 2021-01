Macron homenageia ex-presidente socialista Mitterrand, morto há 25 anos

O presidente da França, Emmanuel Macron, homenageou nesta sexta-feira (8) o ex-presidente socialista François Mitterrand, na ocasião do 25º aniversário de sua morte.



Mitterrand, que morreu em 8 de janeiro de 1996, governou a França por 14 anos, de 1981 a 1995, durante os quais impulsionou a integração europeia e reformas internas fundamentais, como a abolição da pena de morte.



Vinte e cinco anos depois de sua morte, ele ainda é uma referência para a esquerda francesa, que busca desesperadamente um novo líder após o impopular mandato de François Hollande (2012-2017).



Macron se reuniu com Hollande e outras figuras-chave do socialismo francês, assim como o atual líder do partido, Olivier Faure, para depositar coroas de flores no túmulo de Mitterrand, em Jarnac (sudoeste), sua cidade natal.



"Seus dois mandatos de sete anos continuam inspirando nossa história coletiva", escreveu Macron em uma homenagem no Twitter.



"François Mitterrand foi um dos primeiros a ver a construção da Europa como uma garantia de estabilidade e paz para o continente. Nunca esqueçamos suas palavras: 'O nacionalismo é a guerra'", acrescentou.



A presença do centrista Macron nas homenagens para Mitterrand deu muito o que falar. Desde sua chegada ao poder em 2017, o candidato que dizia não ser nem de esqierda, nem de direita, deu um claro giro à direita, com o olhar voltado para a reeleição em 2022.