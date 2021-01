Quando a covid-19 causa estragos na saúde mental

Depois de sofrer de depressão por mais de 15 anos, a alemã Lena Ulrich achou que havia encontrado um certo equilíbrio, até que a pandemia do coronavírus chegou com sua série de restrições na vida social.



"Tinha estruturado e organizado minha vida de uma forma que funcionava bastante bem para mim (...) Tudo desmoronou relativamente rápido (...) e acabei com um episódio depressivo bastante forte e longo", desabafa esta moradora de Colônia, de 37 anos.



Ela é uma das muitas pessoas, cujos transtornos psiquiátricos pioraram com a crise sanitária resultante da pandemia do novo coronavírus.



Na Alemanha - assim como em outros lugares -, seu acompanhamento médico se viu muito afetado pelo fechamento de estruturas de apoio, devido às medidas anticovid-19: primeiro em março e, novamente, desde dezembro, com a segunda onda epidêmica no país.



Embora vários estabelecimentos tenham proposto serviços on-line, ou por meio de aplicativos de mensagem por celular, os resultados não são muito conclusivos neste setor, onde as trocas diretas continuam sendo primordiais.



- Excesso de isolamento, ou de contato



De acordo com a Fundação Alemã de Ajuda às Vítimas da Depressão (DDH), as pessoas com essa doença vivenciaram as restrições da primavera boreal (outono no Brasil) com mais do que o dobro de estresse da população média.



Mais da metade delas também sofreu restrições no acesso aos tratamentos, acrescenta.



As clínicas psiquiátricas ambulatoriais, os centros de aconselhamento e os serviços de prevenção do suicídio receberam mais pedidos de ajuda este ano, inclusive a distância, de acordo com Dietrich Munz, que dirige a Câmara Alemã de Psicoterapeutas.



"Agora, há toda uma série de estudos que mostram que o estresse mental causado pelas medidas restritivas também pode levar a uma doença mental", explicou à AFP.



Georg Kepkowski, de 58 anos, lembra como foi ruim: é como se "os alicerces que me ajudaram a permanecer estável tivessem vido abaixo".



"O contato social com meus amigos e familiares era muito limitado. Eu me sentia isolado e, por isso, entrei em depressão", afirma.



Nada surpreendente, segundo Munz, que afirma que o isolamento social pode deteriorar a saúde psicológica.



"As pessoas são seres sociais. Isso significa que buscamos e precisamos de trocas interpessoais, sejam pequenas conversas no trabalho, sejam confidências com amigos", completou.



O governo alemão prolongou o confinamento parcial do país até o final de janeiro. As autoridades pedem à população que saia de casa apenas em caso de extrema necessidade e que, neste inverno (verão no Brasil), renuncie às excursões de fim de semana às montanhas.



Também há o outro lado.



Ficar fechado durante dias, no mesmo espaço, com as mesmas pessoas, devido ao teletrabalho e à restrição das saídas, também pode aumentar a ansiedade.



"Excesso de proximidade também pode provocar estresse psicológico", lembra Munz, que afirma que "reduzir a troca exclusivamente à família é difícil, se houver muito poucas oportunidades para se isolar".



Em uma pesquisa recente da seguradora de saúde Pronova BKK, 75% dos 154 psiquiatras e psicoterapeutas entrevistados acreditam que os casos de doenças mentais vão aumentar nos próximos 12 meses.