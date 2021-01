EUA perde 140 mil empregos em dezembro; índice de desemprego mantido em 6,7%

A economia americana perdeu empregos em dezembro pela primeira vez desde abril, anunciou nesta sexta-feira (8) o Departamento do Trabalho, em meio ao aumento de casos de covid-19 e medidas de restrição das atividades.



Em dezembro, 140.000 empregos foram perdidos, um panorama muito pior que o previsto pelos analistas, que esperavam a criação de 112.000 empregos.



O índice de desemprego se manteve estável em relação a novembro com 6,7%, na linha das expectativas, um sinal de que a participação no mercado de trabalho se degrada.



O ministério também revisou para cima o número de novos empregos de novembro, para 336.000.



A quantidade de pessoas sem emprego também se manteve em 10,7 milhões de pessoas.



"Em dezembro, as perdas de emprego no setor de entretenimento e hotelaria e na educação privada foram parcialmente compensadas por aumentos (de empregos) nos serviços para profissionais e empresas, comércio varejista e construção", detalhou o Departamento do Trabalho em seu comunicado.



O número de pessoas que entraram no desemprego temporário mas acabaram perdendo definitivamente seu trabalho continua aumentando, e alcançou os 3 milhões de trabalhadores.



Nos Estados Unidos há 4 milhões de desempregados de longa duração, por mais de 27 semanas, o mesmo número registrado em novembro.



O índice de desemprego marcou 14,8% da população economicamente ativa em abril, mas começou a diminuir desde então.



O número de 6,7% continua sendo praticamente o dobro do 3,5% registrado em fevereiro antes da pandemia, quando marcava mínimos em 50 anos.