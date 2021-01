Presidente turco considera violência no Capitólio 'uma vergonha para a democracia'

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, descreveu nesta sexta-feira (8) a violência na quarta-feira no Capitólio em Washington como "uma vergonha para a democracia" e disse que a situação "chocou o mundo inteiro".



"É uma vergonha para a democracia. Esperamos que a transição com [o presidente eleito Joe] Biden seja tranquila em 20 de janeiro e que os Estados Unidos recuperem a paz", disse Erdogan, que se esforçou para criar laços pessoais com Donald Trump desde 2016.



Erdogan também ofereceu suas condolências às famílias dos que morreram nos distúrbios.



As relações de Ancara com Washington foram afetadas por uma tentativa fracassada de golpe de Estado em 2016 contra Erdogan, que culpa um pregador muçulmano que vive nos EUA e que a Turquia tentou, sem sucesso, extraditar.



Mas a amizade de Erdogan com Trump ajudou a proteger a Turquia de sanções e também silenciou as críticas de Washington sobre a deterioração dos direitos humanos no país.



Os comentários de Erdogan nesta sexta são uma de suas críticas mais fortes ao governo Trump.



O Ministério das Relações Exteriores turco divulgou um comunicado na quarta-feira se limitando a instar os Estados Unidos a "superar essa crise política interna de maneira madura".