Treze civis morrem em atentado do Boko Haram no norte do Camarões

Uma terrorista suicida matou nesta sexta-feira (8) 13 civis, entre eles oito crianças, no norte do Camarões, quando os jihadistas do Boko Haram atacaram uma aldeia e detonaram a bomba que carregavam.



O extremo norte do Camarões, muito perto da fronteira nigeriana, é palco de ataques regulares deste grupo de extremistas muçulmanos originários do nordeste da Nigéria.



Alguns agressores atacaram no meio da noite a pequena cidade de Mozogo, com facões e ao grito de "Allah Akbar" (Deus é o maior, em árabe), contaram à AFP Mahamat Chetima Abba, o Lamido ou chefe tradicional de Mozogo, assim como um membro anônimo do comitê local de defesa que tentou parar o ataque.



Uma mulher entre os atacantes aproveitou a confusão para detonar os explosivos que levava consigo em meio a uma multidão de habitantes que fugiam para se refugiar na floresta vizinha, segundo as mesmas fontes.



"Treze civis morreram, entre eles duas crianças de 4 e 5 anos e seis adolescentes", informou à AFP por telefone um responsável da polícia da região, que pediu anonimato.



O Lamido confirmou este saldo, destacando que uma mulher e os três filhos dela estão entre os mortos.



Ambas as fontes atribuíram o ataque ao Boko Haram.



Segundo o policial, além da terrorista suicida, um agressor foi morto pelos homens do comitê de vigilância.