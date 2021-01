Autoridade islâmica da Indonésia declara 'halal' vacina contra a covid-19 Sinovac

A mais alta autoridade islâmica da Indonésia declarou nesta sexta-feira "halal", conforme o rito muçulmano, a vacina do grupo chinês Sinovac, na qual o país aposta para iniciar as vacinações contra o coronavírus na próxima semana.



Com isso, o Conselho de Ulemas da Indonésia (MUI) eliminou um possível obstáculo para o sucesso da campanha no país do sudeste asiático, que conta com a maior população muçulmana do mundo.



Depois de examinar, "a comissão dos fetuas (decisões dos especialistas em lei islâmica) concordou que a vacina contra a covid-19 produzida pela Sinovac era limpa e halal", disse o responsável desta comissão, Asrorun Niam, em coletiva de imprensa.



No entanto, a Agência de Controle de Medicamentos da Indonésia (BPOM) ainda não autorizou o uso da vacina.



O presidente Joko Widodo deve ser o primeiro indonésio a receber a vacina na próxima semana, lançando uma campanha anunciada como gratuita para todos.



A Indonésia fechou compromissos de entrega de 329,5 milhões de doses de vacinas, disse o presidente nesta semana, incluindo mais de 125 milhões de doses da vacina da Sinovac, seu principal fornecedor.



No entanto, até o momento só foram entregues três milhões de doses ao país.



Já que muitas vacinas incluíam gelatina suína, os membros da comunidade muçulmana expressaram sua preocupação com a composição das futuras vacinas contra o coronavírus.



A Indonésia é o segundo país da Ásia mais afetado pela epidemia de covid-19 depois da Índia, com mais de 808.000 casos e cerca de 24.000 mortes.



Essas estatísticas podem estar subestimadas em grande parte devido ao escasso número de testes realizados.