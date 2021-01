Violência na República Centro-Africana deixa milhares de deslocados

A violência no contexto das eleições na República Centro-Africana obrigou mais de 30.000 pessoas a fugirem para os países vizinhos, assim como milhares de pessoas, a se deslocarem internamente - anunciou a ONU nesta sexta-feira (8).



O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) "expressa sua profunda preocupação com a violência e a insegurança no contexto das eleições presidenciais e parlamentares de 27 de dezembro" na República Centro-Africana, disse o porta-voz do Acnur, Boris Sheshirkov, à imprensa.



Cerca de 185.000 pessoas no país fugiram para as montanhas e florestas desde 15 de dezembro, a maioria de forma preventiva.



Desde então, muitos já voltaram para suas casas, mas as Nações Unidas estimam que em torno de 62.000 permanecem deslocadas.



A violência neste contexto eleitoral também obrigou mais de 30.000 pessoas a fugirem para países vizinhos, como Camarões, Chade, República Democrática do Congo (RDC) e Congo.



Mais de 24.200 cruzaram o rio Ubangui, onde o Acnur intensificou sua presença, para chegar às províncias de Baixo Uele e Ubangui do Norte, na RDC.



O Acnur está preocupado com as denúncias de abusos dos direitos humanos na República Centro-Africana e pede aos países vizinhos que continuem permitindo o acesso às pessoas que buscam segurança.